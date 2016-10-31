В ближайшие дни в столице сильно похолодает и на город обрушатся снегопады, сообщают РИА Новости со ссылкой на погодный центр "Фобос". По словам синоптиков, первая половина недели будет относительно спокойной, ожидаются пасмурная погода, кратковременные заряды снега и небольшое падение температуры.

В среду же в Москву придет циклон с запада. В связи с этим столбики термометров начнут падать до минус 4 - минус 9 градусов. По мнению экспертов, 2 ноября станет самой холодной ночью на этой неделе.

А вот четверг столицу посетит уже мощный циклон из северной Атлантики, который и станет причиной обильных снегопадов. Ожидается, что в Москве выпадет до 5-10 сантиметров снега. Приятным плюсом в этой ситуации станет потепление. Днём температура будет на уровне нуля, а ночью доходить лишь до минус 2 градусов.

В пятницу город попадёт в тёплый секторе циклона и осадки превратятся в небольшой мокрый снег. В ночные часы ожидается от 0 до минус 5 градусов, днём околонулевые показатели.