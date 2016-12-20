В Германии вновь неспокойно, в этот раз сообщается о стрельбе в немецком городе Висбаден, который является столицей федеральной земли Гессен, сообщают РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По имеющейся на данный момент скудной информации, в результате инцидента один человек уже погиб, двое были срочно госпитализированы с ранениями. Стрелка сейчас разыскивает полиция. Для его поимки были задействованы дополнительные подразделения и вертолет.

Мотивы преступника пока не известны.

Напомним, что минувшей ночью злоумышленник в Берлине на грузовике въехал в толпу на рождественской ярмарке. По последним данным, 12 человек погибли, десятки получили травмы. Власти страны назвали случившееся терактом.

Читайте также: Специалист: Теракты будут продолжаться в самых разных странах

Читайте также: Число жертв трагедии в Берлине достигло 12 человек

Читайте также: В Берлине грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке, не менее 10 погибших