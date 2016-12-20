Теракт в Берлине, в ходе которого грузовик врезался в толпу, вызвал шок у жителей Германии. Подобные события хоть и случаются в некогда мирной стране всё чаще, всё ещё поражают людей своей жестокостью и внезапностью. Подобная встряска перед Рождеством вновь напомнила европейцам, что террористы рядом и очередная атака может произойти в любой момент.

Как отметил Metro президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер, в ближайшее время европейские страны могу столкнуться с ещё большим количеством нападений, которые приведут к ещё большему количеству жертв.

–Это всё звенья одной общей цепи. После событий во Франции и в Бельгии сеть террористических актов в Европе продолжалась и будет продолжаться. Убийство российского посла в Турции и атака в Берлине – это не просто два теракта в один день, это два звена огромной цепи. Подобные события будут продолжаться в самых разных странах в самое разное время. После нападения в Ницце соответствующие службы всех стран ЕС должны были принять очень жёсткие меры при проведении массовых праздников и гуляний, когда монтируются инженерно-технические средства, чтобы не допустить случайных или преднамеренных акций, но этого сделано не было. Из каких соображений — сложно сказать. Я не понимаю, как будут оправдываться мэрия Берлина, руководство федеральной земли и ФРГ, если учесть, что к сегодняшнему утру уже 12 человек погибло и более 50 всё ещё в больнице. Не знаю, какие заклинания канцлер будет говорить, но это произошедшее является настоящим политическим провалом, – заявил эксперт.

По мнению Линдера, подобный метод нападения, когда боевик угоняет грузовик и на нём наезжает на мирных граждан, не говорит о том, что у террористов больше нет других вариантов. Просто на данный момент спецслужбы меньше всего готовы противостоять именно таким атакам.

–Это просто один из методов в огромном вариационном ряду, который может быть применён. Сюда входят также взрывы, расстрел и даже использование химического и бактериологического оружия. Просто способ с грузовиком показал, что соответствующие структуры не готовы к такому. Поставить металлоискатели и обыскивать людей на предмет наличия взрывчатых веществ они могут, а вот остановить грузовики — нет. Вопрос состоит в том, сколько крови должно пролиться, чтобы они задумались над этим. Насколько я знаю, определённые административные лица в Берлине высказали мнение, что бетонные блоки и специальные металлические конструкции не были поставлены, потому что это могло не понравиться людям, которые во время гуляний находятся в ограниченной зоне. Из-за этих слюнявых, а скорее даже надуманных поводов, не была обеспечена безопасность, вот люди и погибли, – добавил специалист.

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