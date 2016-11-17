Забавный пес стал участником флешмоба #MannequinnChallenge (Манекен челлендж). Блогеры гадают - как хозяину удалось заставить собаку замереть на одном месте. Пес породы боксер на какое-то время сохранял неподвижность - причем, в самых забавных позах и мизансцсенах (смотри видео).

Добавим, Metro уже рассказывало, что звёзды мирового и отечественного спорта охотно принимают участие в эстафете "Останови время". Среди участников Mannequin Challenge есть также супруга президента США Мишель Обама, футболисты сборной Португалии с Криштиану Роналду и многие другие.

Присоединяются к флешмобу и обычные люди и даже представители профессиональных сообществ. Так, владивостокские полицейские взяли пример с Мишель Обамы и Криштиану Роналду.

«Манекен челлендж» (англ. Mannequin challenge, mannequin – манекен, challenge – вызов) – популярный интернет флешмоб, участники которого внезапно замирают в самых необычных позах.