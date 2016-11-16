«Манекен челлендж» (англ. Mannequin challenge, mannequin – манекен, challenge – вызов) – популярный интернет флешмоб, участники которого внезапно замирают в самых необычных позах.

Накануне нападающий сборной Англии и «Лестера» Джейми Варди отправздновал гол в ворота Испании в стиле «Манекен челлендж». Тем самым английские футболисты вывели интернет-мем на новый уровень.

Где зародился

В начале ноября флешмоб «Манекен челлендж» запустили обыкновенные американские школьники из Джексонвиля, штат Флорида. Как по взмаху волшебной палочки, на видео замерла вся школа. Наибольший отклик ролик получил в Twitter, где он набрал 70 тысяч репостов и 95 тысяч лайков.

Как пришёл в спорт

В спорте первыми вызов приняла баскетболисты «Кливленд Кавальерс», выигравшие в прошлом сезоне НБА. Во время традиционного визита лучшей баскетбольной команды США в Белый дом игроки не упустили возможность снять свою версию «Манекен челлендж», задействовав первую леди Мишель Обаму.

Кто стал первооткрывателем в России

Российские спортсмены не отстали от мировых трендов. Самыми прогрессивными стали волейболисты. Сначала клуб «Урал» бросил вызов хоккейному «Салавату Юлаеву» и футбольной «Уфе», а затем казанский «Зенит» снял один из самых масштабных «Манекен челленджев» в мире. С первого же дубля лучшая волейбольная команда страны сделала ролик с участием 40 игроков.

Другие популярные флешмобы

«Манекен челлендж» стал не первым массовым флешмобом в истории. До этого спортсмены с удовольствием принимали участие в таких эстафетах, как Harlem Shake,

Ice Bucket Challenge и дэббинг.

Стоит отметить, что «Манекен челлендж» не преследует никакой цели и проводится ради веселья.