Полицейские во Владивостоке приняли эстафету в интернет-флэшмобе "Манекен челлендж" (Mannequin challenge) и сняли видео в одном из отделений города. Ролик выложен в аккаунте Instagram ведомства.

"Приняли участие в эстафете!" – написано в аккаунте Instagram ведомства.

Отметим, что Mannequin challenge – очередной интернет-флешмоб. Его участники замирают в разных позах, находясь в различных помещениях – на время съёмки видео. После этого ролик попадает в Сеть.

Полицейские во Владивостоке сняли видео в своём офисе. Сотрудники полиции занимаются кто чем – один что-то изучает на доске с различными листовками, другой отвечает по телефону, судя по всему, на вызов, третий изучает информацию на компьютере.

Среди участников Mannequin challenge есть супруга президента США Мишель Обама, футболисты сборной Португалии с Криштиану Роналду и многие другие.