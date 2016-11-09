Погода парализовала дороги Петербурга накануне, 8 ноября, и заставила снегоуборочную технику начать работу на месяц раньше. По прогнозам синоптиков, ноябрьская зима продлится ещё как минимум неделю.

– Снегири прилетели! Я пришёл домой, посмотрел в окно и увидел, как один сидит на дереве, – сообщил Metro по телефону читатель Николай. – Я никогда не видел их в городе раньше декабря.

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Зима пришла в Петербург внезапно: вчера утром из-за снежной бури город встал в 9-балльных пробках, автомобилисты начали раскупать лопаты в строительных магазинах, а снегоплавильные пункты и зимняя уборочная техника открыли сезон на месяц раньше.

– 9 ноября влияние циклона закончится, – сообщил Metro главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов. – Но это будет лишь небольшой перерыв.

Уже 10 ноября новый циклон принесёт в наш город снегопады.

По его словам, холода про­длятся минимум неделю.

– Для последних 20 лет такая погода – редкое явление, – продолжает специалист. – То же самое наблюдалось в 50–60-е годы ХХ века и в 80-е.

Повторение ситуации многолетней давности может быть связано с циклами изменения климата.

– Какое-то время мы жили в периоде потепления, а сейчас происходит перестройка, – говорит Колесов.

Дорожные службы уже адаптировались к погоде. Как сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству, для очистки улиц подготовили максимальное количество уборочной техники – 1017 машин. В ночь на 8 ноября город убирали 850 единиц техники. Но даже машины не всегда справлялись. Так, вчера днём на Дворцовой площади забуксовал снегоуборщик. Его пришлось подталкивать с помощью трактора. Подробнее здесь.

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