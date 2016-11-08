Вместе с холодами и снегопадами в Петербурге появились снегири.
- Пришел с работы, выглянул в окно и увидел снегиря. Никогда раньше декабря не видел их в городе, - рассказал Metro читатель.
В соцсетях горожане также выкладывают фото снегирей, оккупировавших деревья и кусты во дворах Петербурга.
Орнитологи утверждают, что в появлении снегирей в ноябре в Петербурге нет ничего удивительного.
- Снегири гнездятся в Ленинградской области, поэтому вряд ли можно говорить, что они прилетели. Они здесь и были, - рассказала Metro орнитолог Ульяна Бирина. – В город снегирей влечет урожай рябины. В этом году рябины много, поэтому и снегирей много.
На фоне снега среди голых ветвей снегирей просто лучше видно, и люди чаще обращают на них внимание, утверждает орнитолог.
Красногрудые птички продолжают радовать петербуржцев. С их появлением в народе связано немало примет и поверий.
Снегири прилетели: приметы
Снегири прилетели – примета наступающих холодов. В Петербурге в этом году она, безусловно, подтвердилась.
Считается, что снегири – вестники счастья. Увидеть снегиря среди городской суеты – к радости, неожиданной романтической встрече, любви.
Стая снегирей, присевшая на ветви дерева рядом с вами, знаменует скорые хорошие события и положительные эмоции.
Заметить снегиря из окна – к хорошим новостям от друга или возлюбленного.
Чирикающий снегирь означает, что скоро оттепель. А вот если пение красногрудой птички больше похоже на свист, значит, скоро придут сильные морозы.