Вместе с холодами и снегопадами в Петербурге появились снегири.

- Пришел с работы, выглянул в окно и увидел снегиря. Никогда раньше декабря не видел их в городе, - рассказал Metro читатель.

В соцсетях горожане также выкладывают фото снегирей, оккупировавших деревья и кусты во дворах Петербурга.

Орнитологи утверждают, что в появлении снегирей в ноябре в Петербурге нет ничего удивительного.

- Снегири гнездятся в Ленинградской области, поэтому вряд ли можно говорить, что они прилетели. Они здесь и были, - рассказала Metro орнитолог Ульяна Бирина. – В город снегирей влечет урожай рябины. В этом году рябины много, поэтому и снегирей много.

На фоне снега среди голых ветвей снегирей просто лучше видно, и люди чаще обращают на них внимание, утверждает орнитолог.

Красногрудые птички продолжают радовать петербуржцев. С их появлением в народе связано немало примет и поверий.

Снегири прилетели: приметы

Снегири прилетели – примета наступающих холодов. В Петербурге в этом году она, безусловно, подтвердилась.

Считается, что снегири – вестники счастья. Увидеть снегиря среди городской суеты – к радости, неожиданной романтической встрече, любви.

Стая снегирей, присевшая на ветви дерева рядом с вами, знаменует скорые хорошие события и положительные эмоции.

Заметить снегиря из окна – к хорошим новостям от друга или возлюбленного.

Чирикающий снегирь означает, что скоро оттепель. А вот если пение красногрудой птички больше похоже на свист, значит, скоро придут сильные морозы.