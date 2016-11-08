Снежная буря в Петербурге заставила травмпункты города работать в усиленном режиме.

Об увеличении числа пострадавших Metro рассказали в травмпунктах Приморского, Выборгского, Калининского и других районов Петербурга. Специалисты оценивают рост травм среди горожан из-за снега и гололеда в Петербурге в 20-30%.

Чаще всего, как отмечают врачи, в травмпункты поступают пациенты разного возраста с переломами конечностей, вывихами, ушибами, растяжениями.

Увеличение числа пациентов наблюдается уже несколько дней, заявили в травмпункте Приморского района.

- Конечно, ухудшение погодных условий играет свою роль. На улице скользко, снег прикрывает лед, ноги вязнут в сугробах. Недавно поступила женщина, которая повредила ногу, выходя из троллейбуса. Неудачно наступила в сугроб, поскользнулась и в итоге попала в травмпункт. Таких случаев сейчас очень много, - пояснили специалисты.

Снег заметает улицы Петербурга второй день подряд. 8 ноября город встал в пробках, дорога на работу многим петербуржцам далась нелегко.

Серьезных изменений погодных условий в городе ждать не приходится. Синоптики пообещали, что снегопады в Петербурге ненадолго прекратятся, но МЧС уже предупредило о сильном гололеде.

Читайте также:

Снегопад в Петербурге вызвал коллапс: на дорогах застревают автобусы, пробки достигают 10 баллов

Автобус застрял в снегу у метро "Проспект Большевиков" в Петербурге

Снег в Петербурге: фото, шутки и "страшные истории" горожан

МЧС предупреждает о сильном гололёде в Петербурге