Снежная буря в Петербурге заставила травмпункты города работать в усиленном режиме.
Об увеличении числа пострадавших Metro рассказали в травмпунктах Приморского, Выборгского, Калининского и других районов Петербурга. Специалисты оценивают рост травм среди горожан из-за снега и гололеда в Петербурге в 20-30%.
Чаще всего, как отмечают врачи, в травмпункты поступают пациенты разного возраста с переломами конечностей, вывихами, ушибами, растяжениями.
Увеличение числа пациентов наблюдается уже несколько дней, заявили в травмпункте Приморского района.
- Конечно, ухудшение погодных условий играет свою роль. На улице скользко, снег прикрывает лед, ноги вязнут в сугробах. Недавно поступила женщина, которая повредила ногу, выходя из троллейбуса. Неудачно наступила в сугроб, поскользнулась и в итоге попала в травмпункт. Таких случаев сейчас очень много, - пояснили специалисты.
Снег заметает улицы Петербурга второй день подряд. 8 ноября город встал в пробках, дорога на работу многим петербуржцам далась нелегко.
Серьезных изменений погодных условий в городе ждать не приходится. Синоптики пообещали, что снегопады в Петербурге ненадолго прекратятся, но МЧС уже предупредило о сильном гололеде.
Читайте также:
Снегопад в Петербурге вызвал коллапс: на дорогах застревают автобусы, пробки достигают 10 баллов
Автобус застрял в снегу у метро "Проспект Большевиков" в Петербурге
Снег в Петербурге: фото, шутки и "страшные истории" горожан
МЧС предупреждает о сильном гололёде в Петербурге