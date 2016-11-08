8 ноября около 15 часов во время снегопада четыре машины КAMAZ разворачивались рядом с Эрмитажем, чтобы дружно отправиться на чистку Дворцового моста. Два снегоуборщика проехали, а третий забуксовал. В течение пятнадцати минут водитель переключал скорости, газовал, но огромная машина не двигалась с места. В результате увязла в снегу. На помощь из KAMAZa, следующего за ним, выскочил водитель. Мужчины в четыре руки пытались «сдвинуть» машину с места.

На вопрос журналиста Metro, что случилось, один из водителей ответил:

- Застряли, потому что снега слишком много. Ну ничего, сейчас приедет трактор и подтолкнет.

Трактор прибыл на “место происшествия” через четверть часа. Еще спустя пять минут отставшие присоединились к остальным. Четыре снегоуборончные машины вырулили на Невский проспект и двинулись в сторону Дворцового моста.

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