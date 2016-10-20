Шарли Эбдо выпустило карикатуру на собор РПЦ в Париже, официальное открытие которого недавно прошло в столице Франции. Карикатуристы изобразили на страницах издания само здание, которое украшают купола, разрисованные надутыми лицами. Композицию сопровождает язвительно-ироническое описание истории православия в Россия в ХХ и начале ХХI века, сообщают РИА Новости.

Карикатура Шарли Эбдо на храм РПЦ была опубликована в номере за 20 октября. Автором рисунка стал художник Рисс.

Напомним, что в Париже пятиглавый собор Святой Троицы был открыт 19 октября. Он является частью российского духовно-культурного комплекса на берегу Сены. Церемонию открытия министр культуры России Владимир Мединский. Изначально на мероприятии должен был присутсвовать президент России Владимир Путин, но позже стало известно свой визит в Париж.

Шарли Эбдо (Charlie Hebdo) – это французский сатирический еженедельник. Он публикует карикатуры, репортажи, дискуссии и анекдоты. С 1969 до 1981 года выходил ежедневно, затем был закрыт, а с 1992 года возродился и стал выпускаться еженедельно по средам. Карикатуры Шарли Эбдо много раз были в центре различных скандалов. Так, например, в еженедельнике выходили весьма спорные работы на теракты в Брюсселе 22 марта 2016 года, на теракты в Париже 13 ноября 2015 и даже на крушение российского лайнера Airbus A321 над Синайским полуостровом 30 октября 2015. Добавим, что сами работники Шарли Эбдо были жертвами нападения террористов 7 января 2015 года. Причиной теракта, в котором погибли 12 человек стали оскорбительные, по мнению боевиков, карикатуры на пророка Мухаммеда.

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