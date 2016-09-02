Сатирический журнал Charlie Hebdo, прославившийся своими скандальными обложками на трагические события, вышел с карикатурой на разрушительное землетрясение в Италии. На первой странице изображены два человека и лазанья, из которой выглядывают части тел. Как сообщает ТАСС, в комментарии к блюду говорится: "В землетрясении в Италии погибли почти 300 человек. Неизвестно, прокричала ли земля перед толчком "Аллаху акбар".

Кроме того, на обложке изображены ещё два раненых человека, над которыми написано: "пенне в томатном соусе" и "запечённая паста".

Этот выпуск журнала сильно возмутил пользователей социальных сетей. Официальных заявлений властей пока не последовало. Но мэр итальянского города Аматриче Серджо Пироцци написал, что сатиру на несчастье делать недопустимо.

Землетрясение в Италии произошло 24 августа. В результате мощных подземных толчков погибли около 300 человек, ранения различной степени тяжести получили около 400 человек.

Charlie Hebdo – это французский сатирический еженедельник. Он публикует карикатуры, репортажи, дискуссии и анекдоты. С 1969 до 1981 года выходил ежедневно, затем был закрыт, а с 1992 года возродился и стал выпускаться еженедельно по средам.

Обложка последнего выпуска журнала была размещена в Facebook на странице итальянского студента Giovannangelo Santoro. В комментарии к картинке он написал: "Что сказать..."