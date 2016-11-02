В Московской городской думе состоялся круглый стол, на котором депутаты вместе с различными российскими активистами обсудили "Проблемы регулирования, продажи и потребления устройств, имитирующих курение". По результатам встречи была принята резолюция, которая обозначила позицию Мосгордумы по этому вопросу. Согласно данному документу, депутаты выступили против курения в общественных местах кальянов, вейпов и электронных сигарет, а также призвали принять ряд ограничений при распространении курительных средств.

Одним из участников круглого стола был основатель сообщества VapeRussia Александр Васильев. Как он отметил Metro, вейперы согласны с тем, что необходимы некоторые ограничения, но несколько из них им кажутся чрезмерным и ущемляющими их права.

– Мы относимся нормально к инициативе закрепления в законодательстве понятий об электронных курительных приспособлениях. Касательно классификации – сейчас не существует правовой базы, поэтому если государство создаст классификатор, то мы не видим в этом никакого криминала. Также мы согласны с ограничением продажи электронных сигарет несовершеннолетним. Нас больше всего волнуют ограничения на парение в общественных местах. Если сюда не попадут бары, рестораны, кафе и специализированные заведения, то мы не против. Мы выступаем за то, чтобы сами владельцы заведений назначали порядок употребления электронных сигарет, на законодательном уровне это может вызвать проблемы. Есть ряд вейпшопов, которые попадут под запрет и мы против такого подхода, - заявил он.

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