В скором времени у вейперов в Москве могут появиться специальные зоны в общественных местах для парения. Как сообщает m24.ru с подобным предложением для любителей электронных сигарет выступили депутаты Мосгордумы. Озвучить идею планируется на круглом столе в парламенте на следующей неделе.

Как отметила член комиссии по здравоохранению Ирины Назаровой, во время обсуждения также будет затронут вопрос о вреде, который оказывает на организм человека курение "электронок". В свою очередь председатель Мосгордумы Алексей Шапошников добавил, что будут отдельно обсуждаться проблемы регулирования продажи электронных сигарет несовершеннолетним и употребления их в общественных местах.

"Они оказывают вред на функцию легких. Мы будем обсуждать, чтобы выделялись определенные зоны для их курения", – заявила изданию Назарова.

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