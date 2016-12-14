Президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что убивал людей. Об этом в среду сообщает РИА Новости.
Будучи мэром города Давао он устраивал своеобразную охоту на нарушителей.
– Я ездил на мотоцикле по Давао и патрулировал улицы. Я на самом деле искал какую-нибудь стычку, чтобы убить кого-нибудь, – сказал филиппинский лидер.
По словам Дутерте, своим примером он хотел вдохновить на такое же поведение сотрудников местной полиции.
– В Давао я делал это лично. Просто чтобы показать ребятам, что если я могу это сделать, почему же не смогут они, – сказал он.
Напомним, что Родриго Дутерте находился на должности мэра Давао в течение семи сроков. В общей сложности он руководил городом на протяжении 22 лет.
После того, как Дутерте стал президентом Филиппин, он объявил войну наркоманам и наркоторговцам. При этом в своей борьбе глава государства прибегает к методам, чья законность вызывает серьёзные сомнения.
В частности, политик узаконил досудебные расправы над подозреваемыми.
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