Президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что убивал людей. Об этом в среду сообщает РИА Новости.

Будучи мэром города Давао он устраивал своеобразную охоту на нарушителей.

– Я ездил на мотоцикле по Давао и патрулировал улицы. Я на самом деле искал какую-нибудь стычку, чтобы убить кого-нибудь, – сказал филиппинский лидер.

По словам Дутерте, своим примером он хотел вдохновить на такое же поведение сотрудников местной полиции.

– В Давао я делал это лично. Просто чтобы показать ребятам, что если я могу это сделать, почему же не смогут они, – сказал он.

Напомним, что Родриго Дутерте находился на должности мэра Давао в течение семи сроков. В общей сложности он руководил городом на протяжении 22 лет.

После того, как Дутерте стал президентом Филиппин, он объявил войну наркоманам и наркоторговцам. При этом в своей борьбе глава государства прибегает к методам, чья законность вызывает серьёзные сомнения.

В частности, политик узаконил досудебные расправы над подозреваемыми.

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