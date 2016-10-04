Президент Филиппин Родриго Дутерте послал главу США Барака Обаму к чёрту, сообщает Fox News.

Крепкое словцо вырвалось у Дутерте во время его выступления по поводу критики его политики по борьбе с наркотиками.

Также филиппинский лидер добавил, что он и вовсе готов "порвать отношения с Америкой".

Также он обратился и к ЕС, который, как и США, не раз критиковал его методы борьбы с наркоторговлей, с просьбой "выбрать чистилище, так как ад уже переполнен".

Напомним, что это уже не первое оскорбление филиппинского президента в адрес Барака Обамы - ранее Дутерте назвал его "сукиным сыном". После новости об этом, американский президент отказался от запланированной встречи с Дутерте.

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