Филиппинский президент Родриго Дутерте в очередной раз оскорбил американского лидера Барака Обаму. Об этом в четверг сообщает Channel News Asia.

В частости, политик назвал своего коллегу "сукиным сыном", а также заметил, что союз двух государств принёс мало пользы его стране.

– Пребывание в моей стране было использовано для вашей же собственной выгоды. Так что настало время, чтобы попрощаться, — отметил Дутерте, уточнив, что больше не намерен посещать Соединённые Штаты Америки, поскольку его там ждут одни оскорбления.

По словам Дутерте, он "сыт по горло" тем, что Запад диктует Филиппинам внешнеполитический курс.

Напомним, что 4 октября Родриго Дутерте заявил о своём намерении "порвать с Америкой" и закупить оружие в России и КНР. Также лидер планирует посетить Москву и Пекин, чтобы продемонстрировать независимость внешней политики Филиппин.

Президент Филиппин часто выступает с резкими заявлениями в адрес политических и государственных деятелей. В отношении некоторых не один раз.

Так, например, Барак Обама уже подвергался жёсткой критике со стороны Дутерте. Однако позже политик выразил сожаление в связи со сказанным. Подробней об этом читайте ЗДЕСЬ