Знаменитый порносайт PornHub , который недавно был заблокирован в России, пообещал выплатить награду за информацию о злоумышленниках, которые ограбили модель Ким Кардашьян в её собственном номере. За данные о преступниках обещано 50 тысяч долларов, сообщает NME со ссылкой на пресс-релиз порносайта.

В своём сообщении сайт для взрослых указал, что они «глубоко опечалены» сообщением «об ужасном происшествии с Ким в Париже». В связи с этим и посчитали, что это их долг помочь в поисках виновных в «чудовищном преступлении».

-Здесь в PornHub мы были глубоко опечалены известием об ужасном происшествии с участием Ким в Париже. Мы считаем, что Ким является членом семьи PornHub и хотим сделать всё, что можем, чтобы виновные в совершении этого чудовищного преступления были привлечены к ответственности, - говорится в пресс-релизе.

Отметим, что знаменитое интимное видео Кардашьян от 2003 года остается наиболее просматриваемым видео на PornHub. На сегодняшний момент порнографический ролик посмотрело около 110 млн человек.

Напомним, что в столице Франции в гостиничный номер Ким Кардашьян ворвались неизвестные люди, вооружённые огнестрельным оружием, и угрожали ей расправой. Грабители похитили у неё ювелирные изделия на сумму до € 6 млн, а также кольцо стоимостью в € 4 млн. Звезда не пострадала в результате происшествия, но до сих пор находится в шоке.

Читайте также: В Париже грабители с оружием вломились в номер Ким Кардашьян и угрожали убить её

Читайте также: Одним из организаторов ограбления Ким Кардашьян мог быть человек из её окружения

Читайте также: Ким Кардашьян задумалась о своём поведении в соцсетях