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Обновлено : Сегодня 09:10
- Опубликовано : Сегодня 08:59

В Париже грабители с оружием вломились в номер Ким Кардашьян и угрожали убить её

  • Данила Белов

Они удерживали модель в заложниках в течение нескольких часов

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Неделя моды в Париже обернулась для знаменитой фотомодели Ким Кардашьян настоящим кошмаром: в столице Франции в её гостиничный номер ворвались неизвестные люди, вооружённые огнестрельным оружием, и угрожали ей расправой, сообщает CNN. Девушку удерживали в течение нескольких часов под дулом пистолета.

 

This guy is always in my shot!

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Происшествие, к счастью, закончилось без жертв, но модель до сих пор пребывает в шоке от произошедшего.

"Ким Кардашьян угрожали оружием в номере парижского отеля двое вооруженных мужчин в масках, одетых в полицейскую форму. Она потрясена, но физически невредима", — сообщил её представитель.

Инцидент даже вынудил супруга Кардашьян Канье Уэста срочно прервать своё выступление на фестивале Midows в Нью-Йорке и немедленно выехать к жене во Францию. Свой поступок участникам фестиваля он объяснил "чрезвычайным происшествием в семье", не уточняя при этом подробностей. В Twitter мероприятия вскоре подтвердили отмену концерта.

 

"Из-за чрезвычайной ситуации Канье Уэст был вынужден закончить своё выступление раньше. Желаем всем благополучно вернуться домой".

В тоже время источник агентства Reuters в полиции сообщил подробности происшествия. По его словам, неизвестные злоумышленники ворвались в номер Ким Кардашьян, чтобы ограбить её. Пятеро грабителей похитили у неё драгоценности стоимостью несколько миллионов долларов. 

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