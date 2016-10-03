В Париже грабители с оружием вломились в номер Ким Кардашьян и угрожали убить её

Неделя моды в Париже обернулась для знаменитой фотомодели Ким Кардашьян настоящим кошмаром: в столице Франции в её гостиничный номер ворвались неизвестные люди, вооружённые огнестрельным оружием, и угрожали ей расправой, сообщает CNN. Девушку удерживали в течение нескольких часов под дулом пистолета.

Происшествие, к счастью, закончилось без жертв, но модель до сих пор пребывает в шоке от произошедшего.

"Ким Кардашьян угрожали оружием в номере парижского отеля двое вооруженных мужчин в масках, одетых в полицейскую форму. Она потрясена, но физически невредима", — сообщил её представитель.

Инцидент даже вынудил супруга Кардашьян Канье Уэста срочно прервать своё выступление на фестивале Midows в Нью-Йорке и немедленно выехать к жене во Францию. Свой поступок участникам фестиваля он объяснил "чрезвычайным происшествием в семье", не уточняя при этом подробностей. В Twitter мероприятия вскоре подтвердили отмену концерта.