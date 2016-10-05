Одним из организаторов ограбления Ким Кардашьян мог быть человек из её окружения

Недавнее ограбление модели Ким Кардашьян в Париже могло быть организовано одним из приближённых знаменитости, сообщает информационный портал TMZ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Такой версии придерживаются как полицейские, так и семья женщины. По их мнению, здесь не обошлось без наводчика, который знал, когда модель будет без телохранителя и смог рассказать, как попасть в её номер.

По данным издания, был лишь небольшой промежуток времени, когда Кардашьян была беззащитна и ситуацией могли воспользоваться злоумышленники. По признанию звезды, незадолго до инцидента она отдыхала со своими друзьями и рассказывала им, что её телохранитель всегда с ней, отметив в шутку, что это даже раздражает её. После этого она добавила, что лишь иногда он покидает её, чтобы охранять родственников можеди. А в момент ограбления её охранник Паскаль Дувиер как раз был в ночном клубе, где следил за родственниками Ким – Кортни Кардашьян и Кендал Дженнер.