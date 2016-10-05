Одним из организаторов ограбления Ким Кардашьян мог быть человек из её окружения

Недавнее ограбление модели Ким Кардашьян в Париже могло быть организовано одним из приближённых знаменитости, сообщает информационный портал TMZ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Такой версии придерживаются как полицейские, так и семья женщины. По их мнению, здесь не обошлось без наводчика, который знал, когда модель будет без телохранителя и смог рассказать, как попасть в её номер.
По данным издания, был лишь небольшой промежуток времени, когда Кардашьян была беззащитна и ситуацией могли воспользоваться злоумышленники. По признанию звезды, незадолго до инцидента она отдыхала со своими друзьями и рассказывала им, что её телохранитель всегда с ней, отметив в шутку, что это даже раздражает её. После этого она добавила, что лишь иногда он покидает её, чтобы охранять родственников можеди. А в момент ограбления её охранник Паскаль Дувиер как раз был в ночном клубе, где следил за родственниками Ким – Кортни Кардашьян и Кендал Дженнер.
При этом семейство Кардашьян не считает, что сам телохранитель замешан в истории, даже наоборот, они убеждены в том, что он никак не связан с нападавшими. Но они твёрдо убеждены в том, кто грабителей предупредили, когда именно надо нанести удар, чтобы проделать всё и остаться незамеченным. При этом издание отмечает, что список людей, подозреваемых в наводке, очень длинный. Полицейские сейчас изучают записи телефонных разговоров некоторых из них и смотрят камеры вокруг здания, чтобы отследить подозрительную активность.
Напомним, что Неделя моды в Париже обернулась для знаменитой фотомодели Ким Кардашьян настоящим кошмаром: в столице Франции в её гостиничный номер ворвались неизвестные люди, вооружённые огнестрельным оружием, и угрожали ей расправой. Пятеро грабителей похитили у неё драгоценности стоимостью несколько миллионов долларов. В ходе нападения они также угрожали убить консьержа, который под угрозой смерти был вынужден помочь нападавшим.