Скандально известная модель Ким Кардашьян задумалась над своим поведением в соцсетях после недавнего ограбления в Париже. Как сообщает People, ссылаясь на источник в окружении звезды, женщина считает, что сама виновата в произошедшем, так как неоднократно хвасталась своими драгоценностями в приложении Snapchat.

По её словам, она выкладывала в относительно новую социальную сеть фотографии кольца за 4,5 миллиона долларов и снимки других ценных украшений. Теперь она планирует поменять своё поведение в общественном пространстве Интернета.

"Ким в шоке и винит себя. Она сожалеет, что загружала в приложение Snapchat снимки с обручальным кольцом и постоянно его носила. Ограбление заставило ее задуматься о том, как она одевается и чем занимается", — заявил собеседник издания.

Отметим, что кольцо было подарено ей супругом. Рэпер Канье Уэста после произошедшего даже захотел купить жене новое кольцо, но она отказалась.

Напомним, что Неделя моды в Париже обернулась для знаменитой фотомодели Ким Кардашьян настоящим кошмаром: в столице Франции в её гостиничный номер ворвались неизвестные люди, вооружённые огнестрельным оружием, и угрожали ей расправой. Грабители похитили у неё драгоценности стоимостью несколько миллионов долларов.

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