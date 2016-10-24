Каждый кот уникален и талантлив по-своему. В этом уверены наши читатели, и мы с ними полностью согласны. Не верите, тогда вы просто обязаны посмотреть нашу новую подборку фотографий, присланных на конкурс "Мой кот может так".

Кого здесь только нет. Один кот умеет мыть посуду, другой сидеть как человек, третий помогает хозяйке учить уроки, четвёртый – ловить рыбу. Даже есть кот, который умеет стирать бельё. Этот список можно продолжать очень долго, но лучше всё увидеть своими глазами.

Если вы считаете, что ваш кот именно такой, об этом должна узнать вся страна! Срочно присылайте забавные фотографии своего питомца на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма обязательно напишите "Мой кот может так" и не забудьте приложить небольшой рассказ (почему именно ваш кот лучше всех). Также укажите своё имя, номер телефона и кличку питомца.

Лучше фотографии мы опубликуем на страницах газеты Metro.

Если вы пропустили предыдущие кошачью подборки Metro, смотрите их по ссылкам:

"Мой кот может так": часть 1

"Мой кот может так": часть 2

"Мой кот может так": часть 3

"Мой кот может так": часть 4

"Мой кот может так": часть 5



