А мы продолжаем конкурс "Мой кот может так". Всего за несколько дней с начала конкурса в редакцию газеты Metro пришло столько писем, что уместить их все в одну подборку просто невозможно.

Поэтому мы публикуем фотографии ваших котов частями. Сегодняшняя часть уже четвёртая.

Предыдущие смотрите здесь:

"Мой кот может так": часть 1

"Мой кот может так": часть 2

"Мой кот может так": часть 3

Если вы считаете, что ваш кот уникален, и об этом должна узнать вся страна, срочно присылайте забавные фотографии питомца на электронный адресKONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма обязательно напишите "Мой кот может так" и не забудьте приложить небольшой рассказ (почему именно ваш кот лучше всех). Также укажите своё имя, номер телефона и кличку питомца.

Лучше фотографии мы опубликуем на страницах газеты Metro.