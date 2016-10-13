Газета Metro продолжает самый мимимишный конкурс этого года "Мой кот может так" и публикует новую порцию фотографий от наших читателей.

Если вы считаете, что ваш кот уникален, и об этом должна узнать вся страна, срочно присылайте забавные фотографии питомца на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма обязательно напишите "Мой кот может так" и не забудьте приложить небольшой рассказ про вашего домашнего любимца (почему именно он лучше всех). Также укажите своё имя, номер телефона и кличку питомца.

Лучше фотографии мы опубликуем на страницах газеты Metro.

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А вот вам настоящий рассказ от нашей читательницы Ольги под названием "Как важен отдых для кота!" (орфография и пунктуация автора):

Осенью бывают иногда удивительные дни, вот как сегодня, когда солнце, тёплое и яркое, заполняет всё вокруг, и кажется, что оно светит не только с неба, но и с золотистой листвы деревьев, с каждой травинки, с каждого опавшего листа. Над увядшими цветами донника кружится обманутая призрачным теплом белая бабочка. Но недолго продолжаться очарованию: уже скоро наступят холода и ненастье, а пока ещё - последнее благодатное тепло, тишина и покой.

Кот любит такие солнечные тёплые дни. Он усаживается на подоконник, прислонившись спиной к оконному переплёту, раскидывает задние лапы в стороны, передние кладёт на живот, прикрывает глаза и греется.

Приятно наблюдать со стороны такую идиллию. Как там у Кобаяси Исса? "Толстый кот, лениво хвостом шевеля, дразнит бабочек…". Да, кошачья натура тонкая, склонная к созерцанию, кошки – это философы в мире животных.

С возрастом кот Марс научился ценить покой, и осенняя тишина ему стала гораздо милее, чем пение птиц. Летом коту особенно досаждали стрижи, которые с утра до самого позднего вечера стремительно носились с пронзительными криками перед окнами. Иногда стрижи неумолимо неслись прямо на Марса, а он, испуганно распластавшись на подоконнике, не знал, как спастись от целой стаи. Но перед самым окном птицы резко поворачивали в сторону и с победным кличем продолжали свой путь. Марс нервничал, хлестал себя распушившимся хвостом и вынужден был покинуть своё излюбленное место, где так любил греться на солнышке.

Поэтому осенью, когда выпадали тёплые деньки, кот старался как следует отдохнуть и погреться, ведь птицы теперь не мешали.

Но появился новый враг – телефон. Конечно, телефон был и раньше, но врагом стал недавно. Когда Марс был моложе, он мирился с его существованием, видимо считая, что силы неравные, и не стоит лезть на рожон. Но прошло время, Марс стал крупным и сильным котом, и терпеть этот раздражающий звук больше не собирался - телефону была объявлена война.

Вначале, когда кот хотел ещё мирно урегулировать вопрос о тишине в квартире и своём отдыхе, он при первых звонках просто снимал трубку с телефонного аппарата и клал рядом. Но это не решило проблему. Спустя некоторое время трубка водворялась на прежнее место, и телефон снова был готов издавать звонки, так надоевшие Марсу.

Кот изменил стратегию и тактику: стал действовать жёстко и беспощадно. Теперь один звонок мог превратить добродушного кота, философа и сибарита, в жестокого зверя. Даже если я делала звук очень тихим, всё равно, при звонке шерсть у кота вставала дыбом, и он волновался.

И я была свидетелем такой сцены. Зазвонил телефон, и я направилась к аппарату, но кот с громкими воплями бросился к телефону, значительно опередив меня. Теперь он уже не тратил время попусту, не снимал трубку, а просто дал хорошего "пинка" телефонному аппарату, и тот с грохотом свалился на пол. Наконец-то враг побежден! Марс был весьма доволен.

И таких "побед" было у кота немало: я часто собирала "трофеи", когда приходила домой.

Порой мне удавалось взять трубку прежде, чем Марс швырял телефон на пол, но коты не выносят поражения: Марс тогда очень злился и мёртвой хваткой вгрызался мне в ногу. Говорить по телефону я уже не могла, потому что пыталась оторвать кота от ноги.

Всех своих знакомых я предупредила, что может произойти иногда с телефоном, и что они могут услышать: "нет технической возможности установить связь". По некоторым приметам я догадаюсь, что мне звонили, и сама наберу ваш номер - ведь Марс пока разрешает мне звонить.