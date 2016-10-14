Читатели Metro продолжают присылать фотографии своих домашних любимцев на конкурс "Мой кот может так".

И мы их понимаем! Как можно не рассказать о своём коте, если он умеет готовить, петь, стирать или просто жутко фотогеничен?!

Если вы считаете, что ваш кот уникален, и об этом должна узнать вся страна, срочно присылайте забавные фотографии питомца на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма обязательно напишите "Мой кот может так" и не забудьте приложить небольшой рассказ (почему именно ваш кот лучше всех). Также укажите своё имя, номер телефона и кличку питомца.

Лучше фотографии мы опубликуем на страницах газеты Metro.

"Мой кот может так": часть 1

"Мой кот может так": часть 2