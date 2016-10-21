Зима медленно, но верно приближается к Москве. Впереди промозглые вечера, хмурое небо и огромное количество слоёв одежды. Однако москвичи и не думают унывать.

Да, и какая погода может испортить настроение, когда в доме живёт кот. Этот пушистый (а иногда не очень) зверёк способен поднять настроение кому угодно. А некоторые "экземпляры", так и вовсе довести до истерики.

Если вы считаете, что ваш кот именно такой, об этом должна узнать вся страна! Срочно присылайте забавные фотографии своего питомца на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма обязательно напишите "Мой кот может так" и не забудьте приложить небольшой рассказ (почему именно ваш кот лучше всех). Также укажите своё имя, номер телефона и кличку питомца.

Лучше фотографии мы опубликуем на страницах газеты Metro.

Если вы пропустили предыдущие кошачью подборки Metro, смотрите их по ссылкам:

"Мой кот может так": часть 1

"Мой кот может так": часть 2

"Мой кот может так": часть 3

"Мой кот может так": часть 4