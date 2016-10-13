Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон прилетела в Гаагу с однодневным визитом. Она впервые совершила самостоятельную зарубежную поездку после того, как вышла замуж за принца Уильяма. Ранее она отправлялась за границу только в присутствии супруга. Об этом в четверг сообщает Associated Press.

В рамках своего визита Кэтрин посетила выставку художника Яна Вермеера в Гааге.

Как и всегда, пристальное внимание прессы было приковано к наряду герцогини Кембриджской. На этот раз для выхода в свет она выбрала голубой ансамбль из жакета с баской и узкой юбки-карандаш.

Внимательные интернет-пользователи, присмотревшись к фотографиям Кейт, пришли к выводу, что на выставку герцогиня отправилась без нижнего белья, так как через её пиджак были заметны очертания груди.

Напомним, что наряды Кейт Миддлтон часто становятся поводом для обсуждения в прессе. Некоторые считают, что герцогиня выбирает подобные образы в стиле 60-х годов, чтобы понравиться Елизавете II. Другие симпатизируют стилю Кейт и уверены, что все её наряды соответствуют случаю – герцогиню можно увидеть даже в джинсах и рубашке.

