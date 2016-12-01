О фильме «Клянусь тобой, любимая» Картина «Клянусь тобой, любимая» (реж. Радхика Рао, Винэй Сапру, 2016) рассказывает грустную и очень романтичную историю простой девушки Сарасвати. Как старшая сестра, она должна первой выйти замуж. Не обладающая яркой красотой, не уверенная в себе, героиня обращается за помощью к своему соседу Индеру. Его девушка – стилист, и Сарасвати уверена, что она сможет помочь ей выйти замуж, тем самым освободив свою младшую сестру от вынужденного ожидания замужества. Индер же пугает всех жильцов своим видом и образом жизни. Череда событий знакомит молодых людей ближе, и между ними рождаются нежные чувства. Но отец Сарасвати, не признав этих отношений, проводит церемонию похорон дочери при ее жизни.

Лента была тепло принята зрителями по всему миру. Главная песня из саундтрека собрала больше 24 млн просмотров на YouTube.

Хотя в российский прокат не вышел ни один фильм с участием индийского актёра, Ране невероятно популярен у нас в стране. Когда на Фестивале индийского кино Bollywood Film Festival (BFF) Харшвардхан представлял картину «Клянусь тобой, любимая», к нему выстроилась целая очередь поклонников.

На интервью присутствовал продюсер картины. Когда я сказала Ране, что он чем-то похож на Рики Мартина, продюсер согласился и добавил: «Похож, но только он не гей, в отличие от Рики Мартина. Хотя в Индии много людей нетрадиционной ориентации, которые не дают ему прохода». После этого Ране рассмеялся, заверил, что его больше привлекают девушки и показал эсэмэску от некоего молодого человека, который предлагал выйти за него замуж.

Здравствуйте, Харшвардхан!

Вот это да! Вы выучили моё имя, да ещё и правильно произнесли! Я заметил, что здесь, в России, мало кому удаётся это.



А как вас называют близкие?

Харш или Ране.

У вас сложный язык.

Впрочем, как и русский. Хотя я нашёл одно общее по звучанию, но различное по смыслу слово – киска. У нас «киска» значит «чей».

А вы впервые в России?

Да. Никогда не думал, что окажусь здесь! «Клянусь тобой, любимая» – мой первый крупный фильм, мой дебют в Болливуде. До этого я участвовал лишь в небольших проектах, поэтому я очень рад зарубежной командировке. Я понимал, что в России холодно, был готов к этому. Мне нравится зима, всё вокруг в снегу – красота! А ещё я думал, что все русские носят с собой фляжку с водкой и пьют прямо на улице. Рад, что ошибался. Я гулял по Арбату, был в Кремле, больше всего меня впечатлила Оружейная палата. Мне всегда казалось, что оружие должно быть функциональным, а здесь я видел золотые сабли, усыпанные драгоценными камнями. Ничего подобного я ещё никогда не видел! Меня также удивили роскошные символы монаршей власти. Царские скипетры, одеяния, шапки выполнены так тщательно, что понимаешь – русские искренне любят своих правителей. И это уважение вызывает восхищение. На мой взгляд, индусам стоит в этом равняться на Россию. Знаете, я вообще не люблю музеи, всегда заставляю себя ходить в подобные места, но тут в первый раз в жизни мне действительно понравилось в музее. Собираюсь ещё заглянуть в планетарий и Москвариум.

А зачем вам в Москвариум?

В Индии, конечно, есть рыбы, но не так много в одном месте. (Улыбается.)

Что вас больше всего удивило в русских?

Что они носят меховые шапки, которые не закрывают уши, лично у меня первые замерзают именно уши!

Как вы думаете, почему индийское кино было популярно в СССР, а вот в России нет?

В любых отношениях в какой-то момент наступает перерыв. Этому нет никаких логических объяснений, как и неожиданной любви русских к песне из фильма «Танцор Диско» – «Джимми-Джимми, ача-ача». Просто тогда любили, а сейчас забыли. Поэтому я приехал к вам, чтобы напомнить русским об Индии. Я был удивлён, что меня здесь знают. Люди подходили в метро, фотографировались со мной.

Влияет ли кастовая система на актёрскую среду?

Я доказательство того, что любой человек может стать актёром в Индии. У меня нет никаких связей в киноиндустрии. Я прекрасно понимаю, что за меня никто не замолвит словечка и что, если я сам о себе не заявлю, никто этого не сделает. Когда я приехал на кастинг фильма «Клянусь тобой, любимая», но он уже завершился, актёры были найдены и через два дня должны были стартовать съёмки. Режиссёры Винэй Сапру и Радхика Рао ясно дали мне понять, что уже нашли героя. Но я умолял их и клялся, что это моя роль и мой фильм. Они согласились сделать пару дублей просто ради приличия. А когда посмотрели пробы, то решили, что я действительно их актёр.

Вы опасный человек!

Когда дело касается того, чего я хочу, – да. А так, я милейший! Когда мне было 16 лет, я сбежал из дома и прошёл через много испытаний, которые закалили мой характер. Никому не советую убегать из дома.

Зачем вам так нужна была эта роль, если ваш герой постоянно пьёт водку в кадре?

Ну не водку, а Bacardi. Индер разбирается в алкоголе и знает себе цену. Мой отец был таким же в юношестве. Снаружи он был грубым, а внутри мягким. Поэтому этот герой был мне близок.

Скажу честно, я не смотрела фильм, но судя по трейлеру, это типичное индийское кино – позитивное, красочное и про любовь, там, как всегда, танцуют и поют...

В Индии фильм всем понравился, он про любовь, потому что только она никогда не выйдет из моды. Именно любовь способна увлечь человека из любой страны. Индийское кино всё-таки не стоит на месте, оно развивается и меняется и всё ещё способно удивить.

Сюжет напоминает «Красавицу и чудовище».

Да, действительно похоже, только в начале фильма она не считает себя красивой. Картина и вправду трогательная. Пожалуйста, посмотрите её.