В Сети появились последние новости о хабаровских живодёрках, девушки настолько отчаялись в СИЗО, что стали активно рассказывать следователям о всех своих сообщниках, которые участвовали в пытках животных и других преступлениях. Как сообщает информационный портал politland.com. В своё время именно одна из главных фигуранток дела о о хабаровских живодёрках Алена Савченко "слила" Алину Орлову, которая изначально была лишь свидетелем в деле, а потом уже стала обвиняемой.

Теперь девушки выдали ещё и молодого человека, который встречался с Алиной. По их словам он помогал им в пытках животных. В частности, он снимал на камеру унижение чести и достоинства одной из жертв Алены. Отметим, что юноша уже был давно задержан и сейчас находится под арестом.

Напомним, что хабаровские живодёрки также обвиняются в разбойном нападении. И тут Алина, по словам журналистов, тоже решила не молчать и рассказала обо всех, кто принимал участие в разбое.

Отметим, что по решению суда одна из обвиняемых будет сидеть в изоляторе до 1 января, другая — до 7 января. Девушкам были предъявлены обвинения по части 2 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). По мнению следователей, хабаровские живодёрки могли успеть к моменту задержания убить не менее 15 зверей и птиц.

Хабаровские живодерки

Напомним, Алёна Савченко с подругой Алиной Орловой являются фигурантками уголовного дела по подозрению в жестоком обращении с животными. Следователей подсчитали, что они до смерти замучили не менее 15 зверей. Кадры с издевательствами они выкладывали в Интернет, благодаря чему об этом и стало известно. Девушки также подозреваются в экстремизме, оскорблении религиозных чувств верующих и могут быть причастны к съёмкам детской порнографии. Именно эти обвинения и стали решающими при вынесении решения о мере пресечения.

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