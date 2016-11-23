Хабаровские живодёрки продолжают находиться в СИЗО, но очень скоро одна из них отправится в отделение для взрослых, как сообщает информационный портал politland.com Алине Орловой 23 ноября в изоляторе исполнилось 18 лет и теперь, соответственно, она совершеннолетняя. Адвокаты девушки пытались добиться домашнего ареста для неё, но суд остался неприклонен и не поменял своего решения.

По данным журналистов, свой день рождения хабаровская живодёрка отпраздновала не одна, недавно к ней подселили новую сокамерницу и они поладили. Но, видимо, для них данная совместная "праздничная вечеринка", станет последней.

Чуть больше повезло второй фигурантке дела о хабаровских живодёрках – Алёне Савченко. Ей исполнится 18 лет только в следующем году, поэтому срок ареста она проведет в камере для несовершеннолетних. Но если дело затянется, то и она может повторить судьбу подруги и отправиться в камеру к совершеннолетним задержанным, условия содержания в которой совершенно иные.

Информацию о переводе в связи с совершеннолетием Metro подтвердил и адвокат Виктор Наумов. По его словам, девушка потеряет целый ряд "льготных условий", которые ей давал юный возраст.

"После достижения совершеннолетия в отношении лиц, содержащихся в СИЗО, перестают действовать льготы, предусмотренные "Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы", утвержденными приказом Минюста РФ от 14 октября 2005 г. № 189. В частности, в соответствии с п. 18 несовершеннолетние размещаются по камерам по согласованию с инспектором по воспитательной работе и психологом. Согласно п. 20, их поселяют в маломестных камерах (4-6 мест) и создают улучшенные материально-бытовые условия. Как указано в п. 66, для несовершеннолетних отменяется ограничение веса передач. Как предписывается п. 134., продолжительность ежедневной прогулки для несовершеннолетних составляет 2 часа, т.е. она в 2 раза больше, чем у взрослых подозреваемых и обвиняемых. С наступлением совершеннолетия все эти льготы аннулируются", – заявил он.

При этмо юрист добавил, что взрослые подозреваемые и обвиняемые теоретически могут содержаться в одних камерах с несовершеннолетними, но лишь в исключительных случаях, когда речь идет о людях из числа положительно характеризующихся лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким.

Отметим, что по решению суда одна из обвиняемых будет сидеть в изоляторе до 1 января, другая — до 7 января. Девушкам были предъявлены обвинения по части 2 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). По мнению следователей, хабаровские живодёрки могли успеть к моменту задержания убить не менее 15 зверей и птиц.

Хабаровские живодерки

Напомним, Алёна Савченко с подругой Алиной Орловой являются фигурантками уголовного дела по подозрению в жестоком обращении с животными. Следователей подсчитали, что они до смерти замучили не менее 15 зверей. Кадры с издевательствами они выкладывали в Интернет, благодаря чему об этом и стало известно. Девушки также подозреваются в экстремизме, оскорблении религиозных чувств верующих и могут быть причастны к съёмкам детской порнографии. Именно эти обвинения и стали решающими при вынесении решения о мере пресечения.

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