Граффити "Зинаида Тракторенко", которое теперь красуется на бывшей трансформаторной будке на Синопской набережной в Петербурге вместо портрета прапорщика Задова, в финальной версии оказалось агитплакатом. Художники обещали "пошалить" и сделали это.

Серый фон, который обычно делают для своих граффити молодые активисты, в случае с Зинаидой Тракторенко изменили на флаг РФ.

А рядом с героиней сериала "Осторожно, модерн!", появилась надпись - "Лист свой в урну товарищ, суй, за Зинаиду Тракторенко голосуй!".

Таким образом уличные художники ответили чиновникам на указания избавиться от изображения.

По словам художников, они вспомнили реальный эпизод телевизионного сериала. Согласно сюжету, Нагиев в образе Зинаиды Тракторенко избирался на должность управдома.

Напомним, история с граффити, героем которого был персонаж, сыгранный Дмитрием Нагиевым, стала одной из самых обсуждаемых в Сети после того, как актер лично высказался по поводу того, что чиновники закрасили портрет Задова.

Позже Нагиев похвалил новую работу художников ипризвал оставить новое граффити с Тракторенко.

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