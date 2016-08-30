Новая Голландия, которая открылась для посетителей в минувшие выходные, продолжает встречать гостей. И если петербуржцам в субботу и воскресенье повезло с погодой, то будни встречают дождем.

В связи с этим руководство Новой Голландии рекомендует родителям не посещать детскую площадку. По информации в паблике креативного пространства (vk.com/newhollandsp), площадка открыта, поскольку запретить детям залезать на корабль невозможно.

"Если вы все-таки захотите залезть на корабль в шторм, мы не несем ответственности за последствия. У площадки дежурят наши администраторы, которые предупреждают всех посетителей об этом. Также рядом расположены правила пользования фрегатом. Спасибо за понимание!", - говорится в официальном паблике "Новой Голландии".

Добавим, за выходные новое креативное пространство в Петербурге посетило более 49 тысяч человек.

- Мы хотели бы извиниться за все недоделки и промахи, которые просто физически не могли завершить наши подрядчики к открытию, несмотря на круглосуточный график работы всех служб. Но мы обещаем исправиться в самые короткие сроки, чтобы всем было хорошо. Всегда ваши, Новые Голландцы, - говорится в паблике.

Добавим, репортеры Metro одними из первых побывали в Новой Голландии. Фото и отзывы посетителей можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Что нужно знать об открытии "Новой Голландии" в Петербурге: правила, очереди, цены