О правилах посещения

Новая Голландия будет открыта для всех, причём совершенно бесплатно. Однако при проходе на остров придётся соблюдать некоторые правила: например, нельзя проносить свою еду и напитки (даже воду!), а домашних животных следует оставить дома. В соцсетях многие возмутились такими ограничениями.

– Можем успокоить наших гостей: цены на острове будут среднегородскими, – заявили Metro организаторы проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация».

Об очередях

В дни открытия – 27 и 28 августа – у входа в «Новую Голландию» могут возникать очереди. Ведь вместимость острова лишь 2500 человек.

– Оценивать количество посетителей будем с помощью счётчика, – рассказали организаторы. – Наши администраторы и волонтёры постараются, чтобы пожилые люди, инвалиды, беременные женщины и мамы с колясками проходили вне очереди.

О ненастье

Пока в «Новой Голландии» открывается лишь парк (впереди – ещё несколько этапов реконструкции). При этом нельзя исключать, что дождливое питерское лето опять преподнесёт горожанам очередной «мокрый» сюрприз. Увы, на территории острова не так много мест, где можно спрятаться от дождя.

– Это павильон, где откроется выставка Музея «Гараж» площадью 150 квадратных метров, и шатёр, где находится фудмаркет, – рассказали организаторы.

О символах

Символом Новой Голландии стала чайка – она изображена на многочисленных сувенирах, которые будут продаваться на острове. Среди них и футболки, в которых уже успел запечатлеть себя и своего сына бизнесмен Роман Абрамович. Соответствующие снимки появились в официальной группе проекта c cопроводительной надписью: «Нам очень приятно, что наше большое руководство поддерживает наш проект». Напомним, что именно структуры Романа Абрамовича ещё в 2010 году выиграли конкурс на реконструкцию острова. Поэтому на его территории так заметно столичное присутствие.

getty Фото:

Факты

27 августа «Новая Голландия» будет работать с 12 до 23 часов, а 28 августа – с 11 до 23 часов.

• Первый день. Состоится открытие выставки «Чувственные опыты» Музея современного искусства «Гараж», основанного в 2008 году супругой Абрамовича Дарьей Жуковой. В течение дня будут выступления уличного оркестра «Мосбрас». В 20.00 – концерт «Симфоническое Кино», а в 22.00 – cветовое шоу и фейерверки.

• Второй день. В 13.00 cостоится торжественное открытие детской площадки «День большого корабля», а в 18.30 – большой концерт СБПЧ с детским оркестром.