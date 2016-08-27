Первый день работы пространство отмечает грандиозным праздником – премьерой выставки «Чувственные опыты» от музея современного искусства «Гараж», концертами, шоу-программой, фейерверком и световым шоу.

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Желающих посмотреть на обновленный остров и разделить радость с его создателями в Петербурге нашлось немало.

На набережной Адмиралтейского канала перед центральным входом собралась очередь длиной почти в километр.

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Корреспондент Metro также побывал сегодня в «Новой Голландии» и узнал мнение первых посетителей острова об обновленном пространстве.

Светлана Муллер, домохозяйка

Евгения Елисеева Фото:

Я хоть и коренная петербурженка, но пришла сюда впервые. Нравится, что по-западному стоят стулья – как в Париже, например, или в Лондоне в Гайд-Парке. С другой стороны, напоминает музейный квартал в Вене с временными инсталляциями и выставками. Там тоже пространство для молодежи, кафе, комьюнити.

Полина Егорова, 27, финансовый аналитик

Евгения Елисеева Фото:

Была здесь в день первого открытия. Мне очень понравилась концепция цветового решения – сочетание серого цвета и кирпича. Мне кажется, стало посовременнее и поинтереснее. Все понравилось, но видно, что работа еще кипит и не все еще сделано. Придем сюда в будни с ребенком, чтобы опробовать детскую площадку.

Владислав Субботин, 18 лет, студент

Евгения Елисеева Фото:

Здесь в первый раз. Все нравится – много зелени, позитивная атмосфера, живая музыка. Релакс чувствуешь. Нравится очень газон – большой, красивый, много места, чтобы отдыхать.

Влада Москалюк, 20 лет, студентка

Евгения Елисеева Фото:

Я здесь была 3 года назад. Поменялось многое к лучшему. Территорию облагородили, посадили деревья, поставили палатки. Помню, раньше здесь был классный огород, здорово, что он остался. Мне очень там нравится.