Анастасия Солтан, дочь погибшего в ДТП вице-спикера ЗакСа Павла Солтан, погибла, выпав с 12 этажа дома на улице Бутлерова в Петербурге. Трагедия произошла вечером 24 ноября - там, где находится квартира ее родителей. За несколько часов до гибели она выложила ссылку на статью под заголовком "Я обижена на родителей за то, что не научили жить без них". В день гибели девушке исполнилось 22 года. Еще в августе она попала в ДТП, где погибли её родители, а она получила серьезные травмы. Затем она развелась с мужем, потом начался конфликт с сетрой.

О том, как складывались отношения в семье Солтан, и что происходило непосредственно накануне гибели девушки, рассказала Metro близкая подруга семьи Марина Парфенова.

По словам Марины, она дружила с семьей Солтан 30 лет.

- Люди они были довольно закрытые, но мы были очень близки с Павлом и Светланой. Настя была очень домашним, абсолютно маминым ребенком. Несмотря на свой возраст - 22 года - она не могла без мамы сделать и шагу.

Как рассказывает Марина Парфенова, когда не стало родителей, для Насти родным человеком осталась её сестра Вероника. Под её влияние и попала погибшая. По мнению подруги семьи, Алексей - бывший супруг Анастасии Солтан - просто мешал Веронике и её супругу.

- Понимаете, Вероника - не родная дочь Павла. А у Насти была доля в квартире, где они когда-то жили всей семьей. А теперь вся Настина доля - у Вероники. Как мне рассказывал Павел, у нее с мужем куча кредитов, а долги-то надо отдавать.

Марина Парфенова была свидетелем того, что происходило сразу после смерти родителей двух девушек.

- То состояние, в котором была Настя, - все дело рук Вероники с мужем - с первой минуты. Вероника на второй день после смерти родителей бежит и врезает замки в квартиру. Она с мужем все боялись, что Леша что-то заберет, они его выгнали из квартиры. Настя даже в сознание не пришла, а там уже такое творилось.

Как рассказывает Марина, уже позже, когда Настя была в больнице из-за нервного срыва, Вероника пришла туда и сказала: "Алексей тебе не нужен. Мы тебе найдем другого".

Марина Парфенова попыталась поговорить с Настей, сказала ей: "Держись Лешу, в нем - твое спасение". Но Настя не прислушалась, она была в глубокой депрессии.

- Алексей не бросал Настю, он приходил к ней в больницу, но у той начались истерики, она начала прогонять его. Он просто был облит грязью. И если бы Вероника не влезла, не отвадила его, не опорочила его - все бы было нормально.

Марина рассказывает, что молодые и сами не были готовы к семейной жизни - они встречались около полугода, а затем прожили в браке не больше двух месяцев.

-У Насти были депрессивные состояния и раньше, она работала с психологом. Потом эта трагедия с родителями, которую Настя видела своими глазами, потому что была в сознании. Настю посмотрели три врача после первой попытки суицида и сказали: “Все нормально, она просто избалованная девочка”. Ее выпустили, не дали ни таблеток, ни другого лечения не назначили. Вероника её себе заграбастала. Мы хотели найти хорошего специалиста, а Настю забрали в больничку, где по 15 человек в палате.

Также Марина Парфенова вспомнила, как приняли родители будущих супругов своих дочерей. Знакомство с Алексеем, будущим супругом Насти, прошло хорошо, Павел и Светлана были очень счастливы. А вот супруг Вероники - не пришелся по душе.

- Вероника вся под своим мужем. Мне рассказывала Светлана, что он её бьет, и в больнице на сохранении она была - он её бил, - рассказывает Марина.

Как сообщают СМИ, предположительно, Анастасию Солтан похоронят на Кузьмоловском кладбище в Ленобласти, где погребены её родители.