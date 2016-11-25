Бывший муж Анастасии Солтан - политик и член партии "Справедливая Россия" - Алексей Плотников прокомментировал её гибель.

- Очень жаль, что всё это случилось. Настя была сильно привязана к родителям и после трагедии близкие люди по очереди были у неё в опале: первым был я, потом сестра и друзья. Это такое состояние, – рассказал Metro Алексей Плотников.

- Анастасия в последние три года наблюдалась у психолога и несчастье с родителями усугубило ситуацию, - cообщил депутат.

Плотников подчеркнул, что при первом знакомстве девушка показалась ему очень скромной и стеснительной, никаких признаков расстройства он не заметил. Подробностей о лечении бывшей супруги у психолога Алекcей раскрывать не стал.

– Это внутреннее дело семьи Солтан, - отметил он.

Депутат также рассказал, что жалеет о своём расставании с женой. Напомним, пара развелась в минувший понедельник, 21 ноября.

- Мне очень жаль, что Анастасия была инициатором развода. Всё это было неправильно, - поделился Плотников с Metro, - Я общаюсь с родственниками покойных родителей Насти, но с её сестрой Вероникой у меня отношения натянутые. Лично я уверен, что инициатором нашего развода была именно она. Это была громадная ошибка, - добавил Алексей.

Напомним, брак Алексея и Анастасии продлился всего несколько месяцев.

Павел Солтан и его супруга Светлана погибли 14 августа на трассе под Петербургом. В машине с ними была и Анастасия, она получила серьезные травмы и долго лежала в больнице.

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