Анастасия Солтан погибла, выпав с 12 этажа дома на улице Бутлерова в Петербурге, где находится квартира ее родителей. В соцсетях перед смертью 22-летняя Настя оставила сообщение. За несколько часов до гибели она выложила ссылку на материал о ее жизни под заголовком "Я обижена на родителей за то, что не научили жить без них".

А еще чуть ранее Анастасия написала больше сообщение о том, как чувствует себя в канун своего дня рождения, 24 ноября.

"Сейчас приехала домой, к себе домой, к родителям. Сначала было тяжело, ждала их, а сейчас хорошо, с Лункой (собака - ред) сидим в их комнате) Пахнет мамой и папой", - написала Настя. Судя по тексту большого сообщения, никаких мыслей о смерти у девушки не было. Она даже написала, что хотела бы получить в подарок на день рождения.

"Раньше Вероника (старшая сестра - ред.)спрашивала, что я хочу в подарок, я отвечала: ничего. А сейчас хочу золотую цепочку с бкувой С: Солтан, Сетлана, Стойкость. Это будет мой оберег", - написала Анастасия. Также она много рассказала о денежных проблемах, после того как ушла из больницы, о том, что у нее нет теплых зимних сапог.

"Сейчас пойду гулять с собакой, потом в ванну, а потом поем пельмени с бокалом вина, мне можно 3 сутки не сплю... Извните, что не могу ответить на поздравления, в квартире интернета тоже нет, буду разбираться. А пока прошла соседей просить", - завершила свой большой пост Анастасия.

Спустя сутки после этого сообщения тело 22-летней девушки найдут под окнами дома.

Добавим, Анастасия Солтан за несколько дней до трагедии развелась с мужем. Анастасия много рассказывала о своих чувствах и эмоциях в своем блоге "ВКонтакте", писала об отношениях с сестрой и ее супругом, с которым не очень ладила, жаловалась на "предательство" близких людей. Вероника очень переживала за сестру и пыталась ей помочь. Как сообщила сама Вероника, Настя не хотела проходить реабилитацию в больнице и нашла способ уйти оттуда. Ей помогли знакомые, дав девушке денег.

"Мы с мужем полтора месяца добивались от нее, чтобы она все-таки легла на реабилитацию и смогла избавиться от костылей. Настя в этом была не заинтересована, т.к. с костылями ее больше жалеют. Вчера в своем посте я убедительно попросила всех не вмешиваться, давая наличные деньги, на которые она сможет оттуда сбежать. Мы Настю любим, переживаем и не хотим, чтобы она стала инвалидом. И все же нашелся человек, который решил ее спасти от ужасных упражнений, массажей, ЛФК, физиотерапии и бассейна. Видимо дома у Олеси Настина реабилитация будет более эффективной и она выйдет оттуда без костылей. Настино пребывание в больнице полностью оплачено. Может стоит обратиться к здравому смыслу и вернуться ей обратно на реабилитацию?", - так ответила на все обвинения сестры Вероника Солтан.

Напомним, ДТП, в котором погибли Павел и Светлана Солтан произошло 14 августа 2016 года. В машине с родителями находилась и Анастасия. Она получила серьезные травмы и долгое время провела в больнице.