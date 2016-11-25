Трагическое происшествие случилось поздним вечером 24 ноября в Петербурге. На улице Бутлерова из окна выпала 22 -летняя девушка. Как оказалась, погибшая - дочь Павла Солтана Анастасия. По факту гибели проводится проверка.

- По предварительным данным женщина совершила самоубийство, мотивы которого устанавливаются, - уточнили в следкоме Петербурга, - В настоящее время проводится осмотр места происшествия в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, Анастасия выпала из окна «черной» лестницы на 12-м этаже дома, где находилась квартира, в которой она до недавнего времени жила вместе с родителями.

В день гибели девушке исполнилось 22 года. Напомним, Павел Солтан погиб в результате страшного ДТП на Выборгском шоссе 14 августа вечером. В машине с ним была супруга и младшая дочь Настя. Светлана Солтан умерла в больнице через несколько часов после аварии. Дочь получила тяжелые переломы. Она долго лежала в больнице, ей было сделано несколько операций. Анастасия очень переживала смерть родителей, с которыми была близка. После гибели Павла и Светланы Солтан Анастасия развелась со своим мужем, Алексеем Плотниковым.

Развод состоялся несколько дней назад. Но Анастасия на него не явилась, хотя была инициатором разрыва отношений.

У Павла Солтана есть еще одна дочь - Вероника. Она живет с супругом и двумя детьми.