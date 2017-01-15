Более 170 биатлонистов, представляющих разные страны мира, поставили свои подписи под обращением к Международному союзу биатлонистов (IBU), в котором они требуют оказать более жёсткое давление на спортсменов из России. Об этом сообщает сайт Ceskatelevize, ссылаясь на президента чешской Федерации биатлона Иржи Хамзу.

"Думаю, настало время смелых шагов от IBU. Нужно хотя бы частично остановить деятельность спортсменов, находящихся под подозрением", — заявил порталу Хамзу.

Спортсмены разных стран мира поставили подписи под обращением против биатлонистов из России в Рупольдинге. В этом немецком городе сейчас идёт этап Кубка мира по биатлону.

Отметим, что на следующей неделе ожидается решение по российским спортсменам после совещания IBU. Ранее от участия в соревнованиях были отстранены россиянки Яна Романова и Ольга Вилухина, ставшие в 2014 призёрами Олимпийских игр.

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