Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален призвал не обвинять российских биатлонистов в применении допинга до тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства, сообщает портал Sport.de.

Напомним, что 15 декабря другой известный биатлонист – француз Мартен Фуркад – призвал Международный союз биатлонистов (IBU) наказать российских спортсменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана. Он отметил, что IBU располагает достаточным количеством доказательств, чтобы дисквалифицировать виновных. В ином случае он обещал призвать других биатлонистов к бойкоту соревнований. Речь идёт в том числе и о бойкоте этапов Кубка мира.

По словам Бьорндалена, для него все спортсмены являются чистыми, если они не дисквалифицированы. Норвежец подчеркнул, что если хотя бы 10 процентов информации о допинге является правдой, то это сродни катастрофе. Но сначала биатлонист хочет увидеть доказательства вины российских спортсменов.

Отметим, что 15 декабря также появилась информация, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещенных препаратов.

В Союзе биатлонистов России (СБР) заявили, что не знают, о каких спортсменах идёт речь.