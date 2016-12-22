Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение о дисквалификации двух российских биатлонистов. В отношении остальных 29 спортсменов ведётся расследование. СБР добровольно отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове.

Решение о переносе этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени является компромиссным для России, заявил Metro член Правления Союза биатлонистов России (СБР), олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

– На мой взгляд, было принято очень мудрое решение. Чтобы не нагнетать ситуацию, все пошли на компромисс. Комиссия Ричарда Макларена не предоставила IBU никаких доказательств. Я думаю, что итоги исполкома всех устраивают. Конечно, дальше будет вестись расследование, но оно ни к чему не приведёт, потому что громкие заявления не подкреплены. Мы же выходим из этой ситуации с наименьшими потерями, а тем, кто делал в отношении нас сенсационные заявления, должно быть стыдно. Я в каждом интервью говорю о том, что комиссия Макларена предоставляет только домыслы, но на их основании страдают целые Федерации и государства. Ничего полезного эта комиссия пока не принесла.

Дмитрий Васильев отметил, что чемпионату мира в Тюмени ничего не угрожает:

– Мы понесли незаслуженные потери, потому что вина пока не доказана. Тюмень лишилась этапа Кубка мира, но в 2021 году там должен пройти чемпионат мира, речи о котором на исполкоме не велось. Конечно, мы понесём определенные финансовые потери, потому что велась серьёзная подготовка. Но если мы сами отказались от проведения Кубка мира, то никаких претензий предъявлять не будем.