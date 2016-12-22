Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение не отстранять всю сборную России от участия в соревнованиях. Этот вердикт был вынесен на заседании исполкома организации в Мюнхене 22 декабря.

В пресс-релизе IBU говорится о том, что два спортсмена, в отношении которых открыто дисциплинарное расследование, отстранены от соревнований. Их имена не называются. 29 биатлонистов продолжат выступление, но в их отношении будет вести расследование специальная группа.

Кроме того, в пресс-релизе говорится, что Союз биатлонистов России сегодня сообщил IBU об отказе в проведении этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского Чемпионата мира в Острове. Отметим, что обнародование решения затянулось на полтора часа.

Напомним, что 15 декабря появилась информация о том, что Всемирное антидопинговое агентство отправило в IBU список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов.

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