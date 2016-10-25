На днях на телеканале НТВ вышла программа "Говорим и показываем", в которой зрителям показали скандальное видео с участием, как утверждается, российского актёра Алексея Панина. На ролике некий мужчина вместе с неизвестной девушкой лежат голые, а через некоторое время оба вступают в интимную связь с собакой.

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– Пожалуйста, пожалуйста, ну можно мне больше с этими собаками не выносить мозг! – заявил Панин Metro. – Мне очень не хочется ввязываться в эту информационную склоку с каналом НТВ. Я не могу отвечать за них – зачем они это делают, почему они это делают. Все на меня пытаются навесить кучу ярлыков, уличить в скандальной репутации. Нет ни одного публичного актёра, который не пострадал бы от этого канала. На моих глазах у женщины в студии "Говорим и показываем" был сердечный приступ, она теряла сознание. Последнее время я отказался работать с каналом, после чего они мне сказали, что я об этом пожалею. Не могу однозначно сказать, что это месть. Но меня никто не позвал в студию, никто не захотел услышать, что я могу ответить на всё это, никто не захотел услышать вообще меня.

По словам актёра, его хотели очернить, в связи с чем он собирается решать вопрос юридическим путём.

– Им нужно было облить грязью, сравнять с землёй, – говорит он. – Главное, забросить кость, и пускай там собаки дерутся и гавкают, а канал будет стоять в стороне и смотреть, что будет дальше. Я отвечу каналу НТВ юридическим способом.

Панин также отметил, что в скандальном ролике он участия не принимал:

– Я не эксперт, не могу утверждать, монтаж ли это, двойник ли это. Знаю, что я не принимал участия в этом видео. Как оно сделано, ответить не могу. Есть куча вещей, которые меня смутили. Там нет моих татуировок, не моя ушная раковина. Во всей ситуации самое противное, что это вообще вышло куда-то в СМИ. Как федеральный канал мог такое вынести? Очень много вопросов к людям, которые это устроили.

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Metro удалось связаться с человеком, к которому попала в руки оригинальная видеозапись без замазанных элементов. Как рассказала председатель Центрального Совета Всероссийского движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец, когда она увидела ролик, то не могла поверить в происходящее и до сих пор ей некомфортно от увиденного.

– Видео ко мне попало как к правозащитнику, который отстаивает права детей. Увиденное шокировало меня. Я никогда даже близко не видела подобного, что было в ролике, хотя я и взрослый человек и думала, что много в этой жизни повидала. У меня лично сомнений нет, что на видео Алексей Панин, потому что я видела эти кадры в хорошем разрешении на гаджете. Я не могу на 100 процентов настаивать, что это он, это должна установить экспертиза, но насколько я знаю его по фильмам: тот человек, который был на видео – с ним одно и тоже лицо. Кроме этого на видео есть ещё голос актёра, его я тоже узнала. Мы намерены дойти до суда и вот суд как раз и установит в рамках экспертизы, является ли человек на видео Алексеем Паниным, – заявила общественник.

Волынец также добавила, что российское кинематографическое сообщество должно добиться того, чтобы Панину закрыли вход на любую российскую съёмочную площадку.