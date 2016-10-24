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Обновлено : Сегодня 20:59
- Опубликовано : Сегодня 20:36

Последние новости об Алексее Панине: В телешоу "Говорим и показываем" артиста обвинили в зоофилии

  • Данила Белов

Во время программы было продемонстрировано видео, на котором якобы запечатлены сексуальные действия Алексея Панина с собакой

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На телеканале НТВ вышла программа "Говорим и показываем", посвящённая скандально известному актёру Алексею Панину. Во время телешоу зрителям продемонстрировали видеозапись, на котором, как предполагается, Алексей Панин вместе с неизвестной девушкой лежат голыми, а через какое-то время они оба вступают в интимную связь с собакой. При этом, как видно из ролика, видеозапись осуществляется с ведома актёра и в хорошем качестве. Однако надо указать, что из-за зацензурированности видео нельзя однозначно сказать, что происходит на указанных кадрах.

 

 

Metro удалось связаться с человеком, к которому попала в руки оригинальная видеозапись без замазанных элементов. Как рассказала председатель Центрального Совета Всероссийского движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец, когда она увидела ролик, то не могла поверить в происходящее и до сих пор ей некомфортно от увиденного.

-Видео ко мне попало как к правозащитнику, который отстаивает права детей. Увиденное шокировало меня. Я никогда даже близко не видела подобного, что было в ролике, хотя я и взрослый человек и думала, что много в этой жизни повидала. У меня лично сомнений нет, что на видео Алексей Панин, потому что я видела эти кадры в хорошем разрешении на гаджете. Я не могу на 100 процентов настаивать, что это он, это должна установить экспертиза, но насколько я знаю его по фильмам: тот человек, который был на видео – с ним одно и тоже лицо. Кроме этого на видео есть ещё голос актёра, его я тоже узнала. Мы намерены дойти до суда и вот суд как раз и установит в рамках экспертизы, является человек на видео Алексеем Паниным, - заявила общественник. 

По словам Волынец, сейчас главное оградить дочку Панина — Аню от его влияния. А этого можно добиться лишь тогда, когда она вернётся к матери. Тем более судом установлено, что место проживания девочки именно с матерью, а Алексей Панин незаконным образом не возвращает её.

-Нам стало известно, что ребёнок сбежал недавно к отцу из Питера в Москву и, по мнению экспертов, само собой такое не могло произойти, учитывая возраст девочки. То есть было влияние со стороны. Здесь, я считаю, сыграл также тот факт, что отец смог завоевать её любовь тем, что позволяет делать то, что мама не разрешает: поздно ложиться, не делать уроки и постоянно развлекаться, - объяснила она.

Общественный деятель также добавила, что российское кинематографическое сообщество также должно добиться того, чтобы Панину закрыли вход на любую российскую съёмочную площадку, потому что своими мерзкими действиями он позорит не только себя, но и тех, с кем он работал над фильмами. 

-В интересах ребёнка мы будем работать над её возвращением матери, а также стремиться к тому, чтобы изгнать Панина из российского кинематографа. Он снялся некогда в патриотических картинах и своим аморальным поведением дискредитирует эти работы, имя нашей родины и ту команду, с которой он снимался. Одно дело заниматься своими постельными делами за закрытыми дверями и другое, когда по видео понятно, что он знал, что его снимают, но продолжал свои мерзкие действия. Здесь настоящее падение в моральную пропасть, из которой он вряд ли выберется. Наша главная задача — сберечь девочку, пусть она узнает о подобном во взрослом возрасте или не узнает вообще, чтобы это не стало детской травмой, - заключила она.

Стоит также сказать, что сам Панин полностью отрицает любые обвинения в зоофилии и утверждает, что эта передача и видео являются частью кампании по его дискредитации. В интервью "Комсомольской правде" он ранее заявил о том, что очернить его пытаются из мести, так как недавно в самый последний момент он отказался принимать участие в съёмках на одном из телеканалов. За большой гонорар ему предложили сняться в программе и он согласился, но потом съёмочная команда стала задавать вопросы, связанные с "дешёвыми темами": скандалы, секс. В итоге актёр принял решение отказаться от съёмок.

Отдельно он добавил, что давно завязал с разгульным образом жизни и его беспокоит тот факт, что его хотят уничтожить перед предстоящим судом, где будет решаться судьба его дочери.

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