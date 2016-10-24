В Сети появились последние новости об актёре Алексее Панине, как заявил артист изданию "Комсомольская правда", некие журналисты планируют уничтожить его репутацию. Для этого известная программа хочет выставить его зоофилом.

-До меня дошли слухи, что снимается одна известная скандальная телепрограмма, в которой собраны все гадости, которые про меня когда-либо звучали. Но там еще будут показаны вещи, которые даже у меня не укладываются в голове, - заявил актёр изданию.

По его словам, это может быть сделано из мести, так как недавно в самый последний момент он отказался принимать участие съёмках на одном из телеканалов. За большой гонорар ему предложили принять сняться в программе и он согласился, но потом съёмочная команда стала задавать вопросы, связанные с "дешёвыми темами": скандалы, секс. В итоге актёр принял решение отказаться от съёмок.

-Знаю только одно: меня обвиняли в педофилии, теперь в зоофилии, а дальше что? Меня обвинят в том, что я изнасиловал гуманоидов с Марса? - добавил актёр Алексей Панин.

Отдельно он сказал, что давно завязал с разгульным образом жизни и его беспокоит тот факт, что его хотят уничтожить перед предстоящим судом, где будет решаться судьба его дочери.

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