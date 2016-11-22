Американская звезда боевиков Стивен Сигал прилетел в Москву, чтобы получить российский паспорт, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя актёра Анара Рейбанда. По словам агента, Сигал хотел получить документы без шумихи, поэтому никому не сказал о своём прибытии, хотя в реальности он приехал в столицу ещё в субботу.

"Стивен прилетел в Россию ещё в субботу, 19 ноября, мы старались не делать из этого шумихи", — отметил Рейбанд.

Агент актёра также добавил, что желая избежать публичных мероприятий, Стивен Сигал пока не планирует оглашать программы своего пребывания в Москве.

Напомним, что известный актёр Стивен Сигал стал россиянином. Российское гражданство ему было предоставлено согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным.



"Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки", — написано в тексте документа.

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