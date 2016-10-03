Что особенного в ваших новых часах U-Boat?

Что мне нравится в них, так это то, что они большие и надёжные. Думаю, это понравилось бы полицейским и солдатам.

Покажете? (Показывает.) Большие!

Да, большие. Но не на мне.

Кстати, есть какие-то предметы, которые вы очень цените, коллекционируете?

Я бы сказал, что это гитары и оружие.

Сколько у вас гитар?

Когда-то было 200. Но недавно я сократил коллекцию до 70 штук.

Что у вас есть?

Много чего. Достаточно старые гитары. Есть гитары, принадлежавшие Мадди Уотерсу, Джонни Ли Хукеру, Би Би Кингу. (Знаменитые американские блюзовые исполнители. – Прим. ред. ) Всё у меня есть!

Судя по вашей музыке, эти имена для вас своего рода ориентиры, верно?

Да, мне нравится их музыка.

У вас уже есть материал для нового альбома? Когда его ждать?

Да, у меня много материала. Но нужно время, чтобы закончить работу. Осталось записать вокал и гитару, и всё будет готово.

Что нового мы сможем услышать?

Это очень интересно. На мой взгляд, в американской музыке есть «выпадающий» период, он пришёлся на 1940–50-е годы. В это время чёрные парни, которым впоследствии предстояло стать легендами, приезжали в поисках лучшей жизни в большие города из деревень Алабамы, Луизианы, Мемфиса и Миссисипи. Они удирали с хлопковых полей в Детройт, чтобы работать на паровых мельницах.

Это был очень интересный период. Очень короткий, лет 15. Просто мгновение. Но именно в этот момент вся деревенщина собралась в одном месте и превратила песни, которые чернокожие пели на полях, в блюз.

Я там был. Когда я был маленьким, я впитывал эту музыку. Я чувствую её как собственную кожу.

Музыку того короткого периода никто не записал. Её как бы не существует. Так вот, я соберу её и запишу для своего нового альбома. Очень увлекательно!

А что думаете о современных исполнителях?

Я играю свой блюз и ни черта не знаю о современных артистах. Но предполагаю, кто-то стоящий среди них есть.

Вы бываете в России часто. Что вы думаете о нашем обществе?

Слушайте, я же не человек из Америки, я человек мира. Ещё вчера я был в Нью-Йорке. Я ехал на машине и видел людей, лежащих без сознания на улице. Бездомных людей. Везде. Люди без одежды. Люди без еды. Без обуви. И, знаете, я не вижу этого на ваших улицах. Этого почти нет.

У вас очень много пропаганды. Есть конкретные люди, которые не хотят говорить об удивительной истории, об искусстве и культуре. Об отличной образовательной системе. О Большом театре, великих музыкальных и литературных институтах. А ведь всё это просто удивительно и соответствует высочайшим стандартам.

Хорошее и плохое есть в каждой стране.

Согласны ли вы с утверждением, что боевики уже не так популярны, как, скажем, десять или двадцать лет назад?

Я читал об этом. Ну что ж, если об этом говорит статистика…

Думаю, хорошим боевик делает наличие хорошей истории. Я всё время старался рассказывать её.

Встречали ли вы в своей жизни по-настоящему опасных людей?

Да, встречал парочку.

И кто они?

Может, я просто дам вам их имена, телефоны и адреса?

Нет, было бы интереснее, если бы вы рассказали.

А можно я попрошу телефон последней девушки, с которой у вас был секс?

Нет, не думаю.

Ладно.

Хотя, если вы действительно заинтересованы, я могу попробовать. ( Говорит по-русски. ) Хорошо, молодец.

Сейчас занимаетесь айкидо?

Да, занимаюсь. А ещё учу ему людей по всему миру.

У вас имидж неуязвимого человека. А есть ли у вас слабые стороны?

( Нарочито серьёзно. ) У меня слабые яички.

Уверены?

А у вас что, по-другому? На самом деле, это моя старая шутка. Все мы люди. У всех нас есть сильные и слабые стороны. Может, есть люди, которые притворяются, но я не из их числа. Я вообще стараюсь не притворяться.

Поделитесь впечатлениями от недавней встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он производит впечатление очень добродушного и приветливого человека. Он мне очень нравится.

А морковка его понравилась?

Я попробовал многое из того, что он выращивает. Арбузы были классные! Да всё у него классное, он же не использует пестициды. Алексей Ширинкин