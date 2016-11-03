В Пенсионном фонде России сообщили, что получивший российское гражданство голливудский актёр Стивен Сигал может получать социальную пенсию по достижении 65-летнего возраста. Но для этого звезде Голливуда придётся чаще проживать в России, чем в США.

"Он имеет право на социальную пенсию по старости только по достижении возраста 65 лет, если у него будет прописка в РФ, – сообщили ТАСС в ПФР. – Это минималка, около 5 тысяч рублей, плюс к этой пенсии ему будет сделана доплата до прожиточного минимума пенсионера в том регионе, где он прописан".

В ПФР также проверят, имеет ли право Сигал на получение страховой пенсии по старости. "Посмотрим, были ли у него взносы, и есть ли у него 7 лет стажа в России, чтобы назначить страховую пенсию по старости", – сказал источник.

Стивен Сигал рассказал Metro о своих слабых сторонах и сравнил Россию и Америку

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о приёме в российское гражданство американского актера Стивена Сигала.

"Я испытываю глубокое уважение и привязанность к России. Так же, как к своей собственной стране. Я всегда считал, что США и Россия должны быть лучшими друзьями и союзниками", – прокомментировал событие Сигал телеканалу RenTV.

Напомним, в сентябре в разговоре с сахалинскими журналистами на кинофестивале "Край света" 64-летний актер заявил, что не исключает возможности получения российского гражданства.

В октябре репортёр Metro лично встречался со Стивеном Сигалом. На встрече он рассказал, в том числе, о своём отношении к России.

– Что я думаю о российском обществе? Слушайте, я же не человек из Америки, я человек мира, – говорил он в интервью Metro. – Ещё вчера я был в Нью-Йорке. Я ехал на машине и видел людей, лежащих без сознания на улице. Бездомных людей. Везде. Люди без одежды. Люди без еды. Без обуви. И, знаете, я не вижу этого на ваших улицах. Этого почти нет.

У вас очень много пропаганды. Есть конкретные люди, которые не хотят говорить об удивительной истории, об искусстве и культуре. Об отличной образовательной системе. О Большом театре, великих музыкальных и литературных институтах. А ведь всё это просто удивительно и соответствует высочайшим стандартам. Хорошее и плохое есть в каждой стране.