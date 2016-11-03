Известный актёр Стивен Сигал стал россиянином. Российское гражданство ему было предоставлено согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным. Текст документа был опубликован на сайте Кремля.

"Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки", — написано в указе.

Как сообщает корреспондент "Ленты.ру", ссылаясь на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, Стивен Сигал получил российское гражданство благодаря своим тёплым чувствам к России и настойчивым просьбам в предоставлении российского подданства.

По словам пресс-секретаря российского президента, Сигал "действительно известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны" и никогда это не скрывал. При этом Песков отметил, что не знает, как была сформулирована официальная просьба актёра о получении гражданства России.

Напомним, что Стивен Сигал имеет не только российское и американское гражданство. В январе этого года он также официально стал гражданином Сербии.