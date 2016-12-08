Если сесть сразу на два стула, да ещё и нервно раскачиваться, как это любит Леонид Викторович Слуцкий, точно грохнешься. Работа в сборной всё-таки аукнулась рулевому ЦСКА.

Вот только тренер не хотел добровольно идти на континентальную плаху – заставили. Никому нет дела, что он вывел забуксовавшую команду на чемпионат Европы, где та сыграла вничью с невероятно сильной по составу Англией. Все запомнили только провальный матч с валлийцами и закидали Слуцкого тухлыми яйцами.

Зализать рану яркими победами с ЦСКА, увы, не удалось. Совпало многое: и отсутствие нормальных форвардов, на которых просто не дали денег (всё ушло на новенький стадион), и кокаиновая история с полузащитником Романом Ерёменко, и травмы ведущих футболистов.

Но, пожалуй, главная причина, по которой Слуцкий уходит, – громадная усталость, накопившаяся у тренера. Не зря учёные говорят, что нужно менять работу каждые 5–7 лет. Леонид Викторович проработал в ЦСКА как раз максимум из того, что отвели учёные.

Его эпоха в армейском клубе закончилась, пришло время перемен. Шестикратных чемпионов России (из них трижды – при Слуцком) ждёт новая эра. А пока болельщики «красно-синих» могут сказать Слуцкому только одно – спасибо. Методом проб и ошибок он построил команду, за которую им было не стыдно. ЦСКА обрёл своё, хорошо узнаваемое лицо, причём не только в России.

А главное, при Леониде Викторовиче армейцы играли на стабильно хорошем уровне. Держали ту высокую планку, которую он задал, как только пришёл в клуб. Уже в своём втором матче с ЦСКА Слуцкий едва не совершил чудо на «Олд Траффорд», где армейцы дали бой «Манчестер Юнайтед». Потом в активе ЦСКА Леонида Слуцкого было столько памятных матчей, что и не сосчитать.

Особенно лихо мчалась армейская «карета», когда в неё были запряжены маститые «кони» – Вагнер Лав, Сейду Думбия, Ахмед Муса. Да, может, армейцы не всегда показывали ажурный, вкусный футбол, но ценно то, что он давал результат, а футболисты ЦСКА коллекционировали награды.

При этом клуб стабильно развивался при Слуцком. Уходили звёзды, но их место занимали новые, и внешне казалось, что ничего страшного не произошло. Слуцкий находил способ сделать уход футболиста любого уровня безболезненным. ЦСКА было выгодно сотрудничать со Слуцким – порой клуб прилично зарабатывал на раскрутившихся при нём футболистах, взамен задёшево покупал не самых известных в мире игроков, из которых тренер обычно делал «конфетку» на продажу.

Всё у ЦСКА со Слуцким было хорошо... до последнего времени, когда наступил застой и появилась необходимость принимать радикальные меры. Этот разрыв наверняка пойдёт во благо как ЦСКА, так и Слуцкому.

Тренеру очень нужна пауза, чтобы собраться с мыслями и бросить себе новый вызов. Идеальный вариант – Чемпионшип, второй по силе английский дивизион. Жирный плюс Слуцкого в том, что он фундаментальный тренер европейского склада ума. В нашей стране давно не появлялось российских специалистов уровня Валерия Лобановского, Олега Романцева или Валерия Газзаева. Леонид Викторович вполне может вписаться в этот почётный ряд, а невероятное трудолюбие и багаж знаний, который он получил в ЦСКА, помогут ему раскрыться даже за рубежом.